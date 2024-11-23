Чинні чемпіони дали гостям нічогеньку надію на успіх. На 21 хвилині Хайденхам вів уже з рахунком 2:0. Однак ця перевага виявилася занадто оманливою. Ще до перерви Байєр зрівняв рахунок, а в другому таймі добив суперника, відправивши у його ворота ще три голи.

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Патрік Шик втретє у складі "фармацевтів" забив 3+ голи в одному матчі Бундесліги, вийшовши за цим показником на друге місце в клубній історії, поступаючись лише Ульфу Кірстену, який робив це сім разів.