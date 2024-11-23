Божевільний камбек у відеоогляді матчу Байєр – Хайденхайм – 5:2
23 листопада 20:48 - Читать на русском
Леверкузенський Байєр розгромив Хайденхайм (5:2) в рамках 11-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
32’ Патрік Шик
52’ Патрік Шик
72’ Патрік Шик
82’ Граніт Джака
Ніклас Дорш 10’
Матіас Хонсак 21’
10’ Ніклас Дорш
21’ Матіас Хонсак
32’ Патрік Шик
52’ Патрік Шик
72’ Патрік Шик
82’ Граніт Джака
Чинні чемпіони дали гостям нічогеньку надію на успіх. На 21 хвилині Хайденхам вів уже з рахунком 2:0. Однак ця перевага виявилася занадто оманливою. Ще до перерви Байєр зрівняв рахунок, а в другому таймі добив суперника, відправивши у його ворота ще три голи.
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Патрік Шик втретє у складі "фармацевтів" забив 3+ голи в одному матчі Бундесліги, вийшовши за цим показником на друге місце в клубній історії, поступаючись лише Ульфу Кірстену, який робив це сім разів.
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