МЮ переміг в овертаймі Ліон (5:4) в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Рубена Аморіма в божевільному матчі перемогла підопічних Пауло Фонсеки в додатковий час.

МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2

Манчестер Юнайтед, граючи в більшості після видалення Толіссо був близький до провалу, програючи 2:4 по ходу екстратаймів. Проте "червоні дияволи" здійснили неймовірний камбек в стилі найкращих часів сера Алекса Фергюсона.

Після проходу в півфінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед зберігає надії на участь в Лізі чемпіонів наступного сезону. На шляху до фіналу в манкуніанців – Атлетік Більбао.