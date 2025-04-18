Божевільний камбек імені Магуайра у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ліон – 5:4
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Манчестер Юнайтед – Ліон – 5:4 – відео голів і огляд матчу ЛЄ 18 04 2025 - Getty Images
МЮ переміг в овертаймі Ліон (5:4) в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
10’ Мануель Угарте
45’ Діогу Далот
114’ Бруну Фернандеш
120’ Коббі Майну
120’ Харрі Магуайр
71’ Корентен Толіссо
89’ Корентен Толіссо
104’ Раян Шеркі
109’ Александр Ляказетт
10’ Мануель Угарте
45’ Діогу Далот
71’ Корентен Толіссо
89’ Корентен Толіссо
104’ Раян Шеркі
109’ Александр Ляказетт
114’ Бруну Фернандеш
120’ Коббі Майну
120’ Харрі Магуайр
Команда Рубена Аморіма в божевільному матчі перемогла підопічних Пауло Фонсеки в додатковий час.
МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2
Манчестер Юнайтед, граючи в більшості після видалення Толіссо був близький до провалу, програючи 2:4 по ходу екстратаймів. Проте "червоні дияволи" здійснили неймовірний камбек в стилі найкращих часів сера Алекса Фергюсона.
Після проходу в півфінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед зберігає надії на участь в Лізі чемпіонів наступного сезону. На шляху до фіналу в манкуніанців – Атлетік Більбао.
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