Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2
27 квітня 21:20 - Читать на русском
У поєдинку 26-го туру чемпіонату України Динамо вирвало нічию у Шахтаря (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаєв
6’ Кевін
20’ Егіналдо
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаєв
Підопічні Олександра Шовковського після жахливого старту зуміли відквитати два м'ячі в грі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм
Після реалізованого пенальті Кевіна, "гірники" подвоїли перевагу завдяки голу Егіналду на 20-й хвилині.
Після перерви кияни зібралися з силами й змогли відквитати один м'яч. Під завісу поєдинку Динамо розпочало справжню облогу воріт Дмитра Різника. Оборона Шахтаря героїчно відбивалась, але зрештою Владислав Кабаєв зумів вирвати таку важливу нічию для столичного клубу.
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