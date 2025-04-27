У поєдинку 26-го туру чемпіонату України Динамо вирвало нічию у Шахтаря (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Підопічні Олександра Шовковського після жахливого старту зуміли відквитати два м'ячі в грі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм

Після реалізованого пенальті Кевіна, "гірники" подвоїли перевагу завдяки голу Егіналду на 20-й хвилині.

Після перерви кияни зібралися з силами й змогли відквитати один м'яч. Під завісу поєдинку Динамо розпочало справжню облогу воріт Дмитра Різника. Оборона Шахтаря героїчно відбивалась, але зрештою Владислав Кабаєв зумів вирвати таку важливу нічию для столичного клубу.