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Божевільний гол зі своєї половини поля в чемпіонаті Швеції – жінка-коментатор втратила дар мови

12:40 - Читать на русском
Божевільний гол зі своєї половини поля в чемпіонаті Швеції – жінка-коментатор втратила дар мови
Далехо Ірандуст (зліва) / Сайт Гекена

Матч 3 туру чемпіонату Швеції між Сіріусом та Гекеном подарував один з найкрасивіших голів року.

Хавбек гостей Далехо Ірандуст шокував суперника точним ударом зі своє половини поля.

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Гравець Гекена сам перехопив м'яч, пробіг кілька метрів і ювелірно відправив м'яч в дев'ятку за комірець голкіперу. Від такого шедевра запнулася навіть жінка-коментатор, потім вона просто почала захоплено кричати.

Додамо, що розкішний гол Ірандуста не допоміг Гекену здобути перемогу над Сіріусом – нічия 2:2.

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