Атлетіко розписав нічию з Вільяреалом (2:2) в рамках 3-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший серйозний суперник у новому сезоні зумів забрати очки у чинного чемпіона. Ба більше, для Атлетіко все могло завершитися куди гірше.

Атлетіко завдяки автоголу року врятував нічию з Вільяреалом за кілька секунд до фінального свистка

Вільяреал упродовж матчу двічі виходив уперед, але кожного разу втрачав свою перевагу. Вирішальний м'яч у компенсований час виявився якимось божевіллям. Після банального навісу гравців Атлетіко Аїсса Манді та Херонімо Рульї не змогли порозумітися, і центрбек вразив власні вже порожні ворота.