Янг Бойз і Байєр влаштували справжній трилер у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Оборона гостей у першому таймі більше нагадувала решето, яке тричі "пропустило" атаки Янг Бойз. Фейли не оминули і Александара Драговіча – екс-динамівець "привіз" третій гол.

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У перерві Петер Бос провів серйозну розмову, і Байєр побіг відігруватися. Вже до 68 хвилини на табло світився рахунок 3:3, але останнє слово все ж було за швейцарцями. Голкіпер "фармацевтів" Ломб відбив дальній постріл у стійку, від якої м'яч прилетів на ногу Сібачо – 4:3.