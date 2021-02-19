Божевільні гойдалки у відеоогляді матчу Янг Бойз – Байєр – 4:3
06:00 - Читать на русском
Янг Бойз і Байєр влаштували справжній трилер у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
19’ Жордан Сібачо
45’ Еліа Мешак
89’ Жордан Сібачо
Патрік Шик 49’
Патрік Шик 52’
Мусса Діабі 68’
19’ Жордан Сібачо
45’ Еліа Мешак
49’ Патрік Шик
52’ Патрік Шик
68’ Мусса Діабі
89’ Жордан Сібачо
Оборона гостей у першому таймі більше нагадувала решето, яке тричі "пропустило" атаки Янг Бойз. Фейли не оминули і Александара Драговіча – екс-динамівець "привіз" третій гол.
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У перерві Петер Бос провів серйозну розмову, і Байєр побіг відігруватися. Вже до 68 хвилини на табло світився рахунок 3:3, але останнє слово все ж було за швейцарцями. Голкіпер "фармацевтів" Ломб відбив дальній постріл у стійку, від якої м'яч прилетів на ногу Сібачо – 4:3.
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