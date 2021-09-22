В 1/16 Кубка України підопічні Остапа Маркевича були влучнішими за лучан у серії одинадцятиметрових. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кубок України 2021/22, 1/16 фіналу

Волинь – Маріуполь – 0:0 (серія пенальті – 5:6)

Вилучення: Цюпа, 21

Волинь у матчі за вихід в 1/8 Кубка України зійшлась з Маріуполем і вже в середині тайму залишилась у меншості. Іван Цюпа побачив перед собою червоне світло за фол останньої надії, зірвавши вихід сам на сам гравця азовців.

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"Хрестоносці" попри нерівні склади на рівних протистояли супернику і довели матч до екстра-таймів, які, однак, також не виявили переможця. Серія післяматчевих пенальті принесла масу задоволення уболівальникам обох команд – одразу семеро футболістів не змогли реалізувати свої спроби. Проте фартовішими виявились представники УПЛ, які у підсумку забили на один більше і вийшли в 1/8 фіналу Кубка.

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