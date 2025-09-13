Божевільна перестрілка у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 4:3
Ювентус переграв Інтер (4:3) у третьому турі Серії А. Відео огляд матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
завершено
14’ Ллойд Келлі
38’ Кенан Їлдіз
82’ Кефрен Тюрам
90’ Васіліє Аджіч
30’ Хакан Чалханоглу
65’ Хакан Чалханоглу
76’ Маркус Тюрам
Дербі Італії виправдало всі очікування. Вже в першому таймі Келлі відкрив рахунок, але перевагу Ювентус втримував недовго. Чалханоглу на 30 хвилині скористався передачею Аугусто. До перерви туринці знову вийшли вперед.
У другій половині гри Чалханоглу знову зрівняв, а Маркус Тюрам вивів Інтер вперед. Кефрен Тюрам, хавбек Юве, не відставав від брата, і теж записав у свій актив гол. Крапку у матчі поставив Аджік, якому асистував Джонатан Дєвід.
