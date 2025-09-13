Ювентус переграв Інтер (4:3) у третьому турі Серії А. Відео огляд матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Дербі Італії виправдало всі очікування. Вже в першому таймі Келлі відкрив рахунок, але перевагу Ювентус втримував недовго. Чалханоглу на 30 хвилині скористався передачею Аугусто. До перерви туринці знову вийшли вперед.

Ювентус здолав Інтер у грандіозному Дербі Італії з сімома голами – брати Тюрами забили один одному, турки зробили феєрію

У другій половині гри Чалханоглу знову зрівняв, а Маркус Тюрам вивів Інтер вперед. Кефрен Тюрам, хавбек Юве, не відставав від брата, і теж записав у свій актив гол. Крапку у матчі поставив Аджік, якому асистував Джонатан Дєвід.