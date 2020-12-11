У рамках 6-го туру Ліги Європи лондонський Арсенал переграв ірландський Дандолк на виїзді (4:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Суперники довго не запрягали та забили три м'ячі на двох за стартові 22 хвилини. Спочатку Едвард Нкетія скористався помилкою оборони й відкрив рахунок на користь "канонірів". Згодом шедевр виконав Мохамед Елнені – єгиптянин наважився на постріл метрів із 30-ти за діагоналлю і поцілив у дальній верхній кут. А повернув Дандолк до гри Джордан Флорес, пробивши з лінії штрафного в швидкій атаці "біло-чорних".

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Сценарій другого тайму виявився схожим. На 67-й хвилині Джо Віллок пробив кіпера ударом із меж карної зони, а Фалорін Балогун на 80-й в один дотик реалізував вихід віч-на-віч із Роджерсом. Підсолодив гіркоту поразки господарів Шон Хор, який головою переправив м'яч у сітку після подачі зі стандарту від правого флангу.

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