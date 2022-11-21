У поєдинку 14-го туру УПЛ кияни були сильнішими за рівнян. Дивіться відео гола і небезпечних моментів гри на "Футбол 24".

Перший небезпечний момент у матчі створив Верес: Шарай пробивав з далекої відстані по центру – Бущан зреагував на постріл. Ванат відповів вриванням у штрафний і даром з гострого кута – Когут в падінні перевів на кутовий.

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В середині тайму Динамо забило: Циганков зважився на дальній удар після передачі Ваната, записавши до свого активу вже 8 гол у сезоні. Кльоц головою з-за меж штрафного намагався поцілити у кут воріт – Бущан підстрахував. Дахновський перед перервою міг зрівнювати, але пробив вище воріт, а Лонвейку зі стандарту бракувало лічених сантиметрів.

По перерві Дахновський втратив розкішний шанс, пробивши з району одинадцятиметрової позначки над поперечиною. В середині другої сорокап'ятихвилинки намагався пристрілятися Гармаш – неточно. Згодом Буяльський дивом не влучив у вже порожні ворота, а Бєсєдін перекинув сферу через ворота з гострого кута.

Зрештою, поєдинок завершився мінімальною перемогою киян і приніс "біло-синім" 26 очок і четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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