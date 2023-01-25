Божевільна гармата Кімміха у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 1:1
09:27 - Читать на русском
Баварія ледь врятувалась від поразки в поєдинку 17-го туру Бундесліги проти Кельна. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Ельє Скірі 4’
4’ Ельє Скірі
Кельн вже на 4 хвилині шокував фаворита – Скірі на дальній стійці замкнув скидку Шабо після розіграшу кутового. "Цапи" мали можливість подвоїти перевагу, але Зоммер вчасно зіграв на виході.
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Баварія після перерви повністю контролювала гру, але забити не вдавалось – класний удар головою Мюллєра потягнув воротар. Але він був безсилий на 90 хвилині, коли Кімміх наважився на постріл з 30 метрів – м'яч від поперечки опинився у воротах.
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