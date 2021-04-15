На нагороду претендують всі 4 голи, які були забиті з гри (без точного пенальті Мареза).

УЄФА здивував претендентами на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Головним кандидатом здається розкішна бісіклета форварда Порту Мехді Таремі. До номінації також потрапив обмін пострілами англійських талантів – 17-річного Джуда Беллінгема (Борусія Д) і 20-річного Філа Фодена (Манчестер Сіті). Четвертий гол – "таран" Шупо-Мотінга (Баварія), який з 3 метрів заніс м'яч у ворота ПСЖ.

Відзначимо, що перші півфінальні поєдинки відбудуться 27-28 квітня. ПСЖ зустрінеться з Ман Сіті, а Челсі з Реалом.

Празька весна для Арсенала, облога Риму Аяксом і відносний спокій короля кубка і МЮ: анонс матчів 1/4 фіналу Ліги Європи