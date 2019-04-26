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Божевілля в чемпіонаті ПАР: футболіст з усієї сили вдарив суперника по нозі замість м'яча

18:08 501 Читать на русском
Божевілля в чемпіонаті ПАР: футболіст з усієї сили вдарив суперника по нозі замість м'яча
Керміт Ерасмус / soccerladuma

Гравець Кейптаун Сіті Керміт Ерасмус втратив самовладання та щосили вгатив по коліну суперника.

У матчі Кейптаун Сіті – Хайленд Парк гравець господарів Керміт Ерасмус наглядно продемонстрував, що проти нього потрібно грати обережніше.

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На 18-й хвилині гравець Хайленд Парк відверто притримав Ерасмуса. Коли Керміт спробував швидко розіграти штрафний, до нього підійшов ще один суперник і взяв м'яч у руки, аби переставити на потрібну точку. Ерасмуса це розлютило і він щосили вгатив по коліну Мвали, за що й був вилучений з поля вже на 20-й хвилині.

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