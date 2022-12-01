Збірна Австралії на чемпіонаті світу 2022 року вийшла з тіні "соккеруз" зразка ЧС-2006 і звела своїх шанувальників з розуму.

Перед матчем з Тунісом, нападник австралійської національної збірної Мітчелл Дюк закликав своїх співвітчизників не лягати спати. Австралійці були розчаровані поразкою від Франції, і мало хто вірив в успіх у грі з африканською командою. Оскільки матчі за сіднейським часом на чемпіонаті світу 2022 починаються вночі, не всі шанувальники витримують такий графік. "Якщо ви все ж ляжете спати, то вранці прочитаєте гарні новини", – звернувся Дюк до фанатів австралійської національної збірної. Представник команди другого японського дивізіону зберіг своє слово, забивши єдиний гол у тому матчі.

Сенсаційна ганьба Данії у відеоогляді матчу з Австралією

Цей гол дав австралійцям шанс вийти до плей-оф – для цього "соккеруз" повинні були перемогти Данію. І команда Грема Арнольда створила ще одну сенсацію на цьому чемпіонаті світу, перемігши датчан з рахунком 1:0. До катарського турніру австралійська команда ніколи у своїй історії не забивала у всіх трьох матчах групового етапу, а також ніколи не набирала 6 очок у групі.

Цього разу в Австралії ніхто не спав. Вся країна спостерігала за нічною трансляцією матчу з Данією, і відзначила перемогу своєї команди.

Лишень подивіться на ці емоції!

Данія програла Австралії та стала головним розчаруванням ЧС-2022 – "соккеруз" сенсаційно в плей-офф

Melbourne, at 3am time. A big moment for football in the country. pic.twitter.com/v6tO14iUch — Adam Millington (@AdamGMillington) November 30, 2022