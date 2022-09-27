Колишній захисник Динамо Бетао з гумором пояснив, чому наразі не бачить себе на тренерській лаві.

Досвідчений бразилець у своїх соцмережах опублікував відео, на якому наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола намагається щось пояснити невидимому співрозмовнику. Бетао явно боїться повторити долю іспанського фахівця.

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"Якщо говорити простіше... Коли мене запитують: "Бетао, чому ти не хочеш стати тренером?". Я показую це відео і відповідаю: "Щоб зберегти здоровий глузд", – написав Бетао у своєму Twitter.

До слова, бразилець, який свого часу був одним із лідерів київського Динамо, у травні повісив бутси на цвях. Зараз Бетао працює координатором молодіжного сектору в клубі Аваї, який був останнім у його ігровій кар'єрі.