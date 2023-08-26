"Жахливий початок, але характер команди – блискучий. Ми залишалися такими спокійними та врівноваженими. Ми вірили, дотримувалися нашого плану, зіграли добре і забили три хороші голи. Це був чудовий камбек.

Ляп Онана та камбек манкуніанців з переможним голом Бруну у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ноттінгем – 3:2

З усією повагою до Ноттінгема, ми не можемо дозволити собі пропускати такі голи. Це божевілля, але іноді матчі проходять саме так. Як я вже сказав, ми залишалися спокійними. Ми побачили, що ця команда може відігратися. Якщо у вас такий старт, вам потрібно це подолати. Це непросто, але компліменти команді. У нас є особистість. У певні моменти ми точно можемо покращитися, але в цілому ця команда має характер, який постійно проявляється.

Затягування часу і 11 доданих хвилин? Правило неправильне. Ноттінгем зволікав з самого початку, і вони отримували за це винагороду", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед за чотири хвилини матчу пропустив двічі. Втім, манкуніанці змогли відігратися і вирвати перемогу, завдяки голу Бруну з пенальті.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом, пропустивши двічі до 4-ї хвилини, Евертон без Миколенка знову програв