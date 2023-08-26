"Божевілля, але іноді матчі проходять саме так": Тен Хаг похвалив команду і розкритикував суперника за затягування часу
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг задоволений перемогою своєї команди над Ноттінгемом у 3-му турі АПЛ.
"Жахливий початок, але характер команди – блискучий. Ми залишалися такими спокійними та врівноваженими. Ми вірили, дотримувалися нашого плану, зіграли добре і забили три хороші голи. Це був чудовий камбек.
Ляп Онана та камбек манкуніанців з переможним голом Бруну у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ноттінгем – 3:2
З усією повагою до Ноттінгема, ми не можемо дозволити собі пропускати такі голи. Це божевілля, але іноді матчі проходять саме так. Як я вже сказав, ми залишалися спокійними. Ми побачили, що ця команда може відігратися. Якщо у вас такий старт, вам потрібно це подолати. Це непросто, але компліменти команді. У нас є особистість. У певні моменти ми точно можемо покращитися, але в цілому ця команда має характер, який постійно проявляється.
Затягування часу і 11 доданих хвилин? Правило неправильне. Ноттінгем зволікав з самого початку, і вони отримували за це винагороду", – цитує Тен Хага BBC.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед за чотири хвилини матчу пропустив двічі. Втім, манкуніанці змогли відігратися і вирвати перемогу, завдяки голу Бруну з пенальті.
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