ПСЖ розтрощив Осер (5:0) у 15-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 15-й тур

ПСЖ – Осер – 5:0

Голи: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакімі, 57, Санчеш, 81, Екітіке, 84

Підопічні Гальтьє швидко повели в рахунку. Мессі ефектно закинув у штрафний на Мендеша, а португалець асистував Мбаппе, який став автором гола. Цей був єдиний забитий м'яч до перерви, а в другій половині гри парижан "прорвало".

ПСЖ продовжив переможну серію в чемпіонаті, розбивши Осер – з супертрійці забивав лише Мбаппе

Господарі забили ще 4 рази. Спершу Мендеш оформив другий для себе асист, віддавши гольовий пас на Солера. Хакімі завершив контратаку ПСЖ, забивши після виходу віч-на-віч. Санчеш ударом від стійки зробив рахунок 4:0, а Екітіке поставив крапку.

Лео Мессі не забив, хоча міг. Після його удару Осер врятувала стійка. 5:0 – ПСЖ зберіг 5-очковий відрив від Ланса. Осер іде одразу над зоною вильоту.