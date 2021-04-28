"Боженька милував": пошкодження Бондаря менш серйозне, ніж очікувалось
Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився інформацією щодо стану свого здоров'я.
"Багато говорили, що там були "порвані" хрести. Наступного дня зробили МРТ. Боженька милував, хрестоподібні зв'язки та меніски цілі. Порвав бокову зв'язку коліна.
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Терміни відновлення залежатимуть від того, потрібна буде операція чи ні. Якщо потрібно робити операцію, то почекати потрібно більше, якщо ні – знадобиться менше часу для відновлення. Зараз не можу нічого прогнозувати, тому що ще потрібно зробити одне дослідження, яке точно все покаже", – зізнався Бондар в ефірі ТК Футбол.
До слова, травма Валерія унеможливлює його участь у Євро-2020, адже, за попередніми прогнозами, на повноцінне відновлення захиснику потрібно буде близько 3 місяців.
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