"Багато говорили, що там були "порвані" хрести. Наступного дня зробили МРТ. Боженька милував, хрестоподібні зв'язки та меніски цілі. Порвав бокову зв'язку коліна.

Мораєс прооперований і готується до тривалого відновлення – рішення щодо Бондаря поки не ухвалене

Терміни відновлення залежатимуть від того, потрібна буде операція чи ні. Якщо потрібно робити операцію, то почекати потрібно більше, якщо ні – знадобиться менше часу для відновлення. Зараз не можу нічого прогнозувати, тому що ще потрібно зробити одне дослідження, яке точно все покаже", – зізнався Бондар в ефірі ТК Футбол.

До слова, травма Валерія унеможливлює його участь у Євро-2020, адже, за попередніми прогнозами, на повноцінне відновлення захиснику потрібно буде близько 3 місяців.

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