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''Боже мій'': Лунін попри відбитий пенальті отримав принизливу оцінку від Marca – фанати обурені

11:05 2146 Читать на русском
''Боже мій'': Лунін попри відбитий пенальті отримав принизливу оцінку від Marca – фанати обурені
Лунін відбиває пенальті / фото із соцмереж

Іспанська преса не дуже позитивно оцінила гру голкіпера Ов'єдо Андрія Луніна в матчі 26-го туру Сегунди проти Альбасете (3:1).

Авторитетна іспанська газета Marca оцінила дії гравців у матчі 26-го туру Сегунди Ов'єдо – Альбасете.

Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1

Зокрема, Андрій Лунін отримав від видання одиницю, тоді як його візаві Томеу Надаль, який пропустив три м'ячі, – двійку.

Таку несправедливість підмітив вболівальник гостей. Його шокував рейтинг Marca, адже Лунін відбив пенальті (хоч і не впорався із добиванням) та здійснив кілька важливих сейвів, що допомогло його команді перемогти.

"З ним все дуже погано": як іспанські ЗМІ оцінюють Луніна та Зозулю після першої очної битви в Сегунді

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Іспанія Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо
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