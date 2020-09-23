"Швидше за все, Шахтар знову стане чемпіоном. Не так впевнено і красиво, але команда повинна ставати чемпіоном. Адже за потенціалом, за гравцями, за футбольними і не футбольним речами вони перебувають на першому місці. Я навіть боюся, що Шахтар через кілька років заїде на базу в Кончу-Заспу, а Динамо переїде на Нивки.

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Ну а що стосується Зорі, я дуже переживаю за цей клуб, адже свого часу понад 100 матчів провів за нього. Скажу так: якщо ситуація в команді покращиться, то Зоря буде на третьому місці без всяких питань. Як на мене, це друга за видовищністю команда УПЛ після Шахтаря.

Якщо в Зорі ситуація не покращиться, то команді буде дуже важко досягати результату. Хоча це ж УПЛ, тут можна на кожному матчі писати слоган "нічому не дивуйтеся". Але я вболіваю і переживаю за Зорю", – заявив Севідов в коментарі UA-Football.

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