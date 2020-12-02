"Для нас неважливий матч з Ювентусом – всі це розуміють. Потрібно обігрувати Ференцварош у наступній грі.

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Зрозуміло, італійці налаштовані вигравати. Я вже боюся, коли говорять, що наш суперник виставляє другий склад (Динамо поступилось Барселоні (0:4), яка вийшла на матч фактично другим складом – прим. Футбол 24). Там гравці, які вмирають на полі, вони хочуть грати, проявити себе, носяться полем. Клас є клас. Від цього нікуди не дінешся. Такий футбол і близько не порівняти з тими ж матчами Маріуполь – Львів або Олександрія – Рух, наприклад. Там брак за браком. Неможливо дивитися на таке.

Зрозуміло, що динамівцям хочеться взяти очки в матчі, перемогти, але ми граємо на виїзді проти гранда світового футболу. Тим не менш, відповідальність за результат залишається. Хочу побажати хлопцям вдалої гри", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.

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