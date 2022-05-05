Перемогу здобув вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який вразив ворота Ман Сіті ще минулого тижня у першому матчі.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2

Бразилець пошив у дурні земляка Фернандінью, пролетів півполя і чітко розібрався з Едерсоном. Серед номінантів був і гол за участю Олександра Зінченка, проте він посів лише четверту сходинку. Українець з боями передав м'яч Бернарду Сілві, який потужно пробив у ближній кут воріт Куртуа (також перший матч команд в Англії).

У поточному розіграші ЛЧ залишився один поєдинок. 28 травня на паризькому Стад де Франс титул розіграють Ліверпуль та Реал.

Реал переміг Ман Сіті у битві за фінал ЛЧ – тріумф футболу Анчелотті, психологічне фіаско Пепа і топовий матч Зінченка