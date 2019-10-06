Борусія М очолила чемпіонат, Вольфсбург здолав Уніон, нічия Айнтрахта та Вердера: 7-й тур Бундесліги, неділя

У неділю в рамках 7-го туру німецької Бундесліги Борусія М розгромила Аугсбург та сенсаційно піднялась на першу сходинку, Вольфсбург завдяки перемозі над Уніоном став другим, а Вердер та Айнтрахт зіграли у бойову нічию. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Борусія М – Аугсбург – 5:1

Голи: Закарія, 2, Херман, 8, 13, Плеа, 39, Емболо, 83 – Нідерлехнер, 80

Вольфсбург – Уніон – 1:0

Гол: Вегорст, 69

Айнтрахт – Вердер – 2:2

Голи: Роде, 55, Сілва, 89 – Классен, 27, Рашіца, 90+1

Менхенгладбахська Борусія у рідних стінах зустрічалась з Аугсбургом. Господарі блискавично захопили ініціативу й уже до 14-ї хвилини громили гостей у три м'ячі. Спершу Закарія різким ударом замкнув простріл Тюрама з лівого флангу, потому за справу взялися Плеа та Херман – перший двічі асистував, а другий двічі переграв голкіпера з близької відстані. А наприкінці тайму й сам Плеа забив, скориставшись епічним фейлом голкіпера Аугсбурга, який не влучив по м'ячу після передачі від захисника. Ближче до кінця поєдинку гості змогли забити гол престижу, однак майже одразу Борусія відповіла на нього голом Емболо з передачі Хермана – 5:1!

Один з лідерів чемпіонату Вольфсбург приймав на власному полі аутсайдера турнірної таблиці Уніон Берлін. Команди продемонстрували доволі рівну гру, в якій господарі не змогли реалізувати кілька стовідсоткових моментів. Зрештою, доля матчу вирішилась у другому таймі, коли Ваут Вегорст, після передачі Йосіпа Брекало, увігнав м’яч у лівий кут воріт.

У останньому матчі неділі Айнтрахт у рідних стінах приймав Вердер. Гості у середині першого тайму першими відкрили рахунок – Классен зумів таки добити круглого у ворота після кількох неуспішних спроб своїх партнерів, які влучали то у голкіпера, то у захисників, то у поперечку. По перерві франкфуртці відігрались – Роде класно зловив м'яч на ногу після виносу й у дотик потужним ударом відправив його точно у верхній кут воріт! А на останніх хвилинах Андре Сілва добив м'яч у ворота після невпевненої гри голкіпера – 2:1. Здавалось, на цьому все, але на першій доданій хвилині Вердер заробив пенальті, який успішно реалізував Рашіца. Тож бойова нічия у підсумку – 2:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ