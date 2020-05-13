Бойкот замість відновлення тренувань – робота іспанського клубу паралізована через зменшення зарплат

Гравці іспанського Ельче не хочуть повертатися до тренувального процесу.

Футболісти першої команди Ельче не прийшли на сьогоднішнє заняття, протестуючи проти скорочення зарплат, повідомляє Marca.

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Невідомо, чи була це одноразова акція чи гравці не почнуть готуватися до відновлення сезону, поки не будуть отримувати виплати в повному обсязі. На період кризи іспанським клубам дозволили зменшувати обсяг виплат на 70%. Зазначається, що напруженість між гравцями і керівництвом клубу підсилює те, що тренерському штабу вже відновили колишній розмір зарплат.

До слова, Ельче виступає в Сегунді (другий дивізіон Іспанії). Команда Хосе Пачети, набравши 46 очок в 31 матчі, посідає шосте місце в таблиці турніру.

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