Бойко зробив чергове татуювання – кіпер Динамо продемонстрував свою любов до Києва
23:24 - Читать на русском
Голкіпер київського Динамо Денис Бойко наніс на своє тіло ще одне татуювання.
Денис Бойко вкотре похизувався новим символічним татуюванням у своєму Instagram.
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Кіпер Динамо наніс на своє тіло листя каштану, яке асоціюється з Києвом. "Люблю своє місто", – дуже тепло підписав фото динамівець.
До слова, у новому сезоні Бойко ще не брав участі в офіційних поєдинках Динамо. У минулому сезоні в активі кіпера збірної України 17 матчів у всіх турнірах та 21 пропущений м'яч.
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