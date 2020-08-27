Голкіпер київського Динамо Денис Бойко наніс на своє тіло ще одне татуювання.

Денис Бойко вкотре похизувався новим символічним татуюванням у своєму Instagram.

Бойко поділився реакцією гравців Динамо на призначення Луческу

Кіпер Динамо наніс на своє тіло листя каштану, яке асоціюється з Києвом. "Люблю своє місто", – дуже тепло підписав фото динамівець.

До слова, у новому сезоні Бойко ще не брав участі в офіційних поєдинках Динамо. У минулому сезоні в активі кіпера збірної України 17 матчів у всіх турнірах та 21 пропущений м'яч.

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