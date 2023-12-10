"Знаєте, я не дивлюся в паспорт і не знаю, хто там дивиться, хто не дивиться. Почуваюся чудово.

Лідер СК Дніпро-1 прокоментував чутки про трансфер в Полісся: "Всі питання до клубу"

Я завжди казав, що якщо буду відчувати, що вже "наївся" або мені важко, або я щось не можу виконувати, якісь дії на тренуваннях... Я питаю з себе по максимуму.

Я максимально налаштований, максимально амбітний. Переді мною, як і перед усім клубом, стоять дуже високі цілі й завдання. Тому вважаю, що поки я можу давати Поліссю хоч якусь допомогу, результат – я буду грати в футбол. Мені це приносить задоволення. Я, чесно, не відчуваю себе на свій вік. Я ніколи не дивлюся в документи, в паспорт", – сказав Бойко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, екс-кіпер Динамо приєднався до Полісся влітку 2023-го у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні провів за житомирців 18 матчів, в яких пропустив 11 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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