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Бойко здивував новим іміджем

16:02 1926 Читать на русском
Бойко здивував новим іміджем
Денис Бойко / фото: ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Денис Бойко вирішив розпочати 2020 рік із досить цікавої зміни іміджу.

Гравці Динамо прибули на медобстеження до клініки Борис перед тим, як вирушити на тренувальні збори до Туреччини, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону

Здивував своїм іміджем голкіпер киян Денис Бойко, який відростив пишні вуса. Додамо, що Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

Нагадаємо, перший навчально-тренувальний збір Динамо в Туреччині триватиме з 15 до 28 січня. За цей час кияни проведуть 6 спарингів.

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