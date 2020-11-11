Бойко здав негативний тест на коронавірус – воротарська "епідемія" в Динамо відступає
Голкіпер київського Динамо Денис Бойко нарешті поборов COVID-19.
"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих!" – написав Бойко у Instagram.
Костевич описав свій стан після операції – надій дебютувати за Динамо в цьому сезоні немає
Одужання 32-річного голкіпера буде вкрай доречним для Динамо. Через масове захворювання коронавірусом киянам довелося ставити на ворота юного Руслана Нещерета, але сьогодні позитивний тест здав і він. Тепер у розпорядженні Луческу є принаймні Бойко, а результат перевірки Георгія Бущана наразі не відомий.
Нагадаємо, наступний поєдинок Динамо проведе 21 листопада – виїзд до Інгульця в рамках 10 туру УПЛ.
Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження