"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих!" – написав Бойко у Instagram.

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Одужання 32-річного голкіпера буде вкрай доречним для Динамо. Через масове захворювання коронавірусом киянам довелося ставити на ворота юного Руслана Нещерета, але сьогодні позитивний тест здав і він. Тепер у розпорядженні Луческу є принаймні Бойко, а результат перевірки Георгія Бущана наразі не відомий.

Нагадаємо, наступний поєдинок Динамо проведе 21 листопада – виїзд до Інгульця в рамках 10 туру УПЛ.

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