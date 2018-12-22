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Бойко вирушив на відпочинок у Мексику

19:15 227 Читать на русском
Бойко вирушив на відпочинок у Мексику
Денис Бойко / Фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко вирішив відновити сили після першої частини чемпіонату в теплих краях.

Голкіпер Динамо Денис Бойко вирушив у Мексику.

Рева: Кар'єра Бойка в Дніпрі подобалась більше, ніж в Динамо

Футболіст опублікував фото з відпочинку у своєму Instagram.

??‍♂️ #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

Теги
Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо
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