Бойко вибачився перед командою за свою помилку у матчі з Ренном

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу над Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Будь-який суперник в Лізі Європи хорошого рівня. Вони грали вдома і атакували. У Ренна силовий футбол, багато стандартів і ударів з-за меж штрафного. Хочу привітати нашу команду з важливою і вольовою перемогою. Ми залишилися вдесятьох, але змогли перемогти.

Ренн – Динамо – відео голів

Хочу подякувати хлопцям. Я припустився помилки в першому таймі, але команда не зупинилася і досягла результату.

Ми рухаємося від матчу до матчу. Для нас кожна гра важлива. До цього ми могли виграти два матчі в Лізі Європи, але зіграли внічию. Зараз перемогли, хоча мало хто в нас вірив після вилучення. Всі раді і задоволені. Приємно вигравати.

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Відсутність Циганкова? Вітя лідер, але у нас дуже хороший колектив. На його позиції є гравці, які завжди готові його замінити. Сьогодні вийшов Сідклей і відіграв 90 хвилин. Думаю, тренерський штаб ним задоволений. Він допоміг команді перемогти", – цитує Бойка Динамоманія.