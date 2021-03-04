Один з героїв поєдинку проти Колоса Денис Бойко скромно оцінив вихід Динамо у півфінал Кубка України.

"Це був один із цікавих вечорів. Я довго не грав, тому, звичайно, не втомився. Команді, напевно, було важко, а мені всі 120 хвилин – у задоволення. Після гри всі хлопці мені подякували, привітали, похвалили.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

У цілому нічого особливого, адже це був лише чвертьфінал, і до перемоги в Кубку нам залишилося зробити ще два кроки, тож будемо працювати далі. Як нам завжди каже тренер: найважливіша гра – наступна. Якщо у наступному матчі ми не здобудемо перемогу, попередній нічого не вартий.

Чи мають Лєднєв і Караваєв виставляти могорич? Не потрібно, ми ж усі працюємо на одну командну справу. Дай бог, щоб вони наступного разу забили", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Кубка України Денис зумів відбити два пенальті (після пострілів Задої та Гавриша) і допоміг "біло-синім" пробитись у наступний ранд турніру.

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