Бойко: У єврокубковому успіху Дніпра є і моя заслуга

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко пригадав шлях до фіналу Ліги Європи зі своїм колишнім клубом – Дніпром.

"Так, це було супер, звичайно. Не будемо кривити душею – у цьому успіху Дніпра є і моя заслуга. В тому, що команда дійшла до фіналу і ми так виступили.

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Але, у нас був чудовий колектив, як поза футбольним полем, так і на футбольному полі. Коли кожен знав, як підказати, як допомогти, може десь "напхати". Кожен знав, як допомогти і словом, і ділом. Були матчі, де ми грали в меншості і нас це ще більше гартувало, тому що ми були завжди "один за всіх". Тому й досягли такого результату", – розповів Бойко в програмі Зе Інтерв'юєр.

До слова, Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

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