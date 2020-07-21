Бойко: Це був найважчий сезон у моїй кар'єрі, але були і позитивні моменти

Голкіпер Динамо Денис Бойко назвав причини своєї непереконливої гри у минулому сезоні.

"Це був найважчий і найнеоднозначніший сезон у моїй кар'єрі! Травма спини вибила мене на тривалий період і не дала можливості допомогти команді в найважливіших матчах! Відновлення та повернення своєї найкращої форми виявилися не такими швидкими, як я очікував! Невихід в групу ЛЧ! Виліт з ЛЄ на груповій стадії! Непереконлива гра в чемпіонаті! Ряд моїх невимушених помилок, які позбавили команду найважливіших очок! Карантин і наступні заходи теж певним чином вплинули на все, що відбувається у футболі! Всі ці негативні моменти, напевно, і залишили свій відбиток на підсумках сезону!

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Звичайно, був і позитив — Кубок і Суперкубок України. Трохи розбавили в цілому не дуже виразний сезон! Також було багато дуже хороших і переконливих матчів, в яких команда показала характер, волю до перемоги і дійсно якісний, красивий футбол, який від нас хочуть бачити всі наші віддані уболівальники!

"Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими" – це та фраза, яка чітко описує все, що відбувалося зі мною і командою в цьому сезоні!", – написав Бойко в Instagram.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 32-річний голкіпер втратив гарантоване місце у воротах київського клубу, програвши конкуренцію Георгію Бущану.

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