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Бойко: Це був найважчий сезон у моїй кар'єрі, але були і позитивні моменти

08:55 - Читать на русском
Бойко: Це був найважчий сезон у моїй кар'єрі, але були і позитивні моменти
Денис Бойко / Фото 1927

Голкіпер Динамо Денис Бойко назвав причини своєї непереконливої гри у минулому сезоні.

"Це був найважчий і найнеоднозначніший сезон у моїй кар'єрі! Травма спини вибила мене на тривалий період і не дала можливості допомогти команді в найважливіших матчах! Відновлення та повернення своєї найкращої форми виявилися не такими швидкими, як я очікував! Невихід в групу ЛЧ! Виліт з ЛЄ на груповій стадії! Непереконлива гра в чемпіонаті! Ряд моїх невимушених помилок, які позбавили команду найважливіших очок! Карантин і наступні заходи теж певним чином вплинули на все, що відбувається у футболі! Всі ці негативні моменти, напевно, і залишили свій відбиток на підсумках сезону!

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Звичайно, був і позитив — Кубок і Суперкубок України. Трохи розбавили в цілому не дуже виразний сезон! Також було багато дуже хороших і переконливих матчів, в яких команда показала характер, волю до перемоги і дійсно якісний, красивий футбол, який від нас хочуть бачити всі наші віддані уболівальники!

"Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими" – це та фраза, яка чітко описує все, що відбувалося зі мною і командою в цьому сезоні!", – написав Бойко в Instagram.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 32-річний голкіпер втратив гарантоване місце у воротах київського клубу, програвши конкуренцію Георгію Бущану.

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Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере! Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможность помочь команде в важнейших матчах! Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми ,как я ожидал! Не попадание в группу ЛЧ! Вылет из ЛЕ на групповой стадии! Не убедительная игра в чемпионате! Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков! Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все происходящее в футболе! Все эти негативные моменты наверное и оставили свой отпечаток на итогах сезона! Конечно был и позитив - Кубок и Супер Кубок Украины немного скрасили в целом не очень выразительный сезон! Так же было и много очень хороших и убедительных матчей в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол ,который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики! ”Все ,что нас не убивает,делает нас сильнее” - это та фраза ,которая четко описывает все ,что происходило со мной и командой в этом сезоне! #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

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