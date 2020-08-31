Цікаво, що воротар був включений до розширеного списку гравців збірної України для підготовки до найближчих матчів Ліги націй.

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Деталі цієї ситуації поки невідомі, однак інформації про від'їзд Бойка з розташування національної команди не було.

Нагадаємо, збірна України вже 3 вересня зіграє перший матч в елітному дивізіоні Ліги націй проти Швейцарії, а 6-го протистоятиме Іспанії.

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