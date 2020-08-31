Бойко тренується з Динамо попри виклик до збірної України
10:15 - Читать на русском
Голкіпер Динамо Денис Бойко потрапив на світлини вчорашнього тренування київського клубу.
Цікаво, що воротар був включений до розширеного списку гравців збірної України для підготовки до найближчих матчів Ліги націй.
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Деталі цієї ситуації поки невідомі, однак інформації про від'їзд Бойка з розташування національної команди не було.
Нагадаємо, збірна України вже 3 вересня зіграє перший матч в елітному дивізіоні Ліги націй проти Швейцарії, а 6-го протистоятиме Іспанії.
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