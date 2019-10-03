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Бойко травмувався на розминці перед грою проти Лугано

23:00 1029 Читать на русском
Бойко травмувався на розминці перед грою проти Лугано
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Динамо довелося робити термінову заміну голкіпера Дениса Бойка за кілька хвилин до стартового свистка матчу Ліги Європи проти Лугано.

 

Основний голкіпер киян травмувався на передматчевій розминці, інформує Динамомания.

Лугано – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Саме Бойко числився у старті команди Олексія Михайличенка на матч проти швейцарців, однак зрештою його замінив Георгій Бущан. Наразі невідомо, наскільки важке пошкодження у Дениса.

Нагадаємо, в останньому турі УПЛ проти СК Дніпро-1 ворота Динамо захищав саме Бущан, а Бойко сидів у запасі.

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Теги
Ліга Європи Георгій Бущан Георгій Бущан Динамо Динамо Лугано - Динамо Денис Бойко Денис Бойко
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