Бойко травмувався на розминці перед грою проти Лугано

Ліга Європи — 23:05 1869
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Олександрія відстояла нічию з Гентом в Лізі Європи: Яремчук провалився, Шаран був готовий до всього та надія на плей-офф
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Ліга Європи: Манчестер Юнайтед втратив очки з АЗ, Вулверхемптон здолав Бешикташ, Рома розписала нічию з ВольфсбергомЛіга Європи — 22:00 414
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Лугано – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:55 14460
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Ліга Європи: Сент-Етьєн та Вольфсбург не виявили сильнішого, Лудогорець в меншості розгромив Ференцварош РеброваЛіга Європи — 21:52 424
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Соболь та Ко шокували Реал у Лізі чемпіонів: чому стало можливим "бельгійське диво"Ліга чемпіонів — 17:36 6209