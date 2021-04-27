У своєму Instagram Денис Бойко опублікував світлину з Бущаном, де воротарі тримають чемпіонський трофей та зробили вигляд, наче от-от розцілують одне одного.

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Таке святкування лише підтверджує дружню атмосферу в Динамо, де обидва гравці є конкурентами за місце у воротах.

До слова, Бущан став основним голкіпером киян у поточному сезоні, відігравши у 33 поєдинках та в 16 з них втримавши ворота на замку. Бойко ж зіграв лише у трьох матчах, але саме завдяки його блискучій грі Динамо вибило Колос у серії пенальті в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

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