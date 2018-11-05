toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Бойко судитиме матч Ліги Європи Динамо Загреб – Спартак Трнава

22:02 222 Читать на русском
Бойко судитиме матч Ліги Європи Динамо Загреб – Спартак Трнава
Сергій Бойко / Фото: соцмережі

Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч Ліги Європи.

Матч Ліги Європи між Динамо Загреб і Спартаком Трнава обслужить українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Допомагати Бойку будуть Володимир Володін і Семен Шлончак. Четвертим арбітром буде Олег Плужник.

Матч 4 туру Ліги Європи Динамо Загреб – Спартак Трнава відбудеться цього четверга, 8 листопада.

Ліга Європи4 турМаксімір (Заґреб)

Динамо Загреб - Спартак Трнава: Четвер 08 листопада 2018

Динамо Загреб
до матчу
2
дн
:
22
год
:
12
хв
Спартак Трнава
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Загреб Динамо Загреб Спартак Трнава Спартак Трнава Ліга Європи Сергій Бойко Сергій Бойко Динамо Загреб - Спартак Трнава
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
12
хв
Атлетіко
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук