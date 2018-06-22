Бойко став повноцінним гравцем Динамо, – Бурбас

Екс-голкіпер Бешикташа Денис Бойко остаточно став гравцем київського Динамо.

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас в своєму твіттері повідомив, що Бойко розірвав угоду з Бешикташем. У київський клуб воротар перейде на правах вільного агента.

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Примітно, що за розрив угоди українець виплатив "чорним орлам" солідну компенсацію, точна сума якої не уточнюється.

"Денис Бойко тепер повноцінний "динамівець". Аби отримати статус вільного агента, довелося лишити у Стамбулі кругленьку суму. Бажання повернутись до Києва було настільки великим, що голкіпер відмовився від фактично піврічної зарплати у Бешикташі", – написав Бурбас.

Варто зазначити, що за повідомленням офіційного сайту киян, Бойко согодні буде проходити плановий медогляд разом з іншими "динамівцями".