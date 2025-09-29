"Я бачив багато критики, багато хейту на Моргуна та центральних захисників. Часто обурюються навіть, коли Динамо грає внічию.

Але хочу звернутися до вболівальників: Моргун у 24 роки провів на професійному рівні лише шість матчів. Ви справді чекаєте, що людина не помилиться? Тут уже питання до тренерського штабу: як формують склад на гру? Чи потрібно було взагалі змінювати Нещерета? Я вважаю, що ні.

Навіть якщо Нещерет допускав помилки, є основний голкіпер, який грає перше коло чемпіонату або єврокубки, а Моргун отримує кубкові матчі для набуття досвіду. Тут йде ротація, і в нього поки що дуже мало практики.

Що стосується моменту з третім голом Карпат. Перший момент: м’яч завис над воротарським майданчиком, Тіаре блокував нападника, Моргун не був у боротьбі, міг зафіксувати м’яч, але вирішив грати кулаком – вийшло невдало. Далі він пішов на перехоплення, і йому пощастило, що Бражко виручив.

Найголовніша його помилка – відсутність досвіду. Він вирішив ризикувати і читати момент, тоді як більшість гравців просто накинули б м’яч туди, де зосереджені атакувальні гравці. Я переглядав момент багато разів: Моргун зробив мінімальний крок лівою ногою – і був відрізаний. Далі виконання Мірошниченка: якщо нападник справді побачив, що голкіпер смикнувся на вихід, він пробив у ближній кут, і шансів уникнути гола вже не було", – сказав Бойко у ефірі "Футбол 360".

