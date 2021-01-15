"Звичайно, багато змінилося в команді і клубі. По-перше, його підхід до всього – до побуту, тренувань. Робота на заняттях кардинально змінилася. Не можу виділити щось значне конкретно, він змінив все.

Луческу прищеплює команді свій футбол, який хоче бачити. Він серйозно готується до кожного матчу, підлаштовується під кожну команду – у нас багато теорії, він ретельно розбирає суперників і нашу гру. Теоретичні заняття досить довгі, і Луческу дійсно дуже багато інформації приносить в команду. Хлопці сидять і ледь не з відкритими ротами слухають. Він багато цікавого дає: ті ж стандарти й інше.

"Є хлопці, яких іноді треба ставити на місце": Бойко – про "дідівщину" в Динамо

Наскільки я знаю, Луческу настільки великий трудоголік, що досі живе на базі і починає працювати з 9 ранку. Приходить на теорію, а у нього аркушів 20 списаних. Показує нам, як готувався. Він настільки імпульсивний і так заводиться, помітно, що він живе футболом і отримує задоволення. Буває, на теорії починає говорити однією мовою, потім переходить на другу, третю. Перекладач заплутався, якою мовою Луческу розмовляє. З одним іноземцем однією мовою говорить, з іншим – іншою. Говорить і російською з нами. Він, напевно, мов десять знає. Мені так здається. На Луческу дивишся – від нього так і пре енергія", – резюмував Бойко у інтерв'ю Бомбардир.

Луческу розкрив головний секрет успіху футболіста на своєму прикладі – тренер Динамо у незвичному ракурсі