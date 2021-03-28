Голкіпер Динамо Денис Бойко всерйоз задумався щодо відходу з київського клубу – на воротаря є претендент.

Воротар незадоволений кількістю ігрової практики у Динамо, чим може скористатись грецький АЕК, повідомляє турецьке видання Sporx з посиланням на грецькі ЗМІ.

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Зазначається, що Бойко вже повідомив керівництву київського клубу про своє бажання піти, а його контракт розрахований до літа 2023 року. Додамо, що у складі АЕКа вже виступають українці Дмитро Чигринський, Євген Шахов та Олег Данченко.

У поточному сезоні Бойко провів лише 2 матчі у складі Динамо, пропустивши два м'ячі від Ференцвароша у Лізі чемпіонів та ставши героєм серії пенальті у Кубку України проти Колоса.

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