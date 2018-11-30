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Бойко: Рахунок на табло, і немає значення, чи він закономірний

10:08 239 Читать на русском
Бойко: Рахунок на табло, і немає значення, чи він закономірний
Денис Бойко / Фото: соцмережі

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу своєї команди у 5 турі ЛІги Європи проти Астани.

"Найголовніше, що нам вдалося перемогти. Все інше не має значення. Ми посіли перше місце в групі і виконали завдання, яке було поставлено перед нами. Рахунок на табло. Немає значення, закономірний він чи ні.

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Звичайно, дуже незвично було грати. Перші хвилин 15-20 хлопці адаптувалися до поля. Незважаючи на те, що вчора ми провели тренування на ньому, сьогодні воно було іншим. Можливо, далося взнаки те, що його полили, тому м'яч швидко ковзав. Безперечно, футболісти Астани більш пристосовані до нього, адже вони на ньому і тренуються, і постійно грають.

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Моєму татові завтра виповнюється 63 роки, і цю перемогу я присвячую йому", – цитує Дениса Бойка офіційний сайт Динамо після матчу проти Астани.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Ліга Європи Астана - Динамо Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо
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