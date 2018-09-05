Бойко пропустив вечірнє тренування збірної України

Голкіпер збірної України та київського Динамо Денис Бойко не взяв участі у сьогоднішній тренувальній сесії національної команди.

Воротар не зміг взяти участь у вечірньому тренуванні підопічних Андрія Шевченка. За інформацією Footboom, Денис пропустив заняття через спазм спини, проте вже завтра, 6-го вересня очікується, що 30-річний воротар повернеться до тренувань з командою.

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До слова, всі інші футболісти збірної України працювали без обмежень.

Нагадаємо, перший матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться в четвер, 6 вересня, в Угерське-Градіште. Початок зустрічі о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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