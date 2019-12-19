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Бойко пояснив походження прізвиська "Кінг Конг"

20:35 850 Читать на русском
Бойко пояснив походження прізвиська "Кінг Конг"
Денис Бойко / фото: ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, звідки з'явилось його прізвисько "Кінг Конг".

"Я нічого не вигадував. Це історія пішла від хлопчика-фаната, який після наших успішних виступів з Дніпром в Лізі Європи зняв кліп, і там була пісня "I'm King Kong".

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На пісню я не звернув ніякої уваги. Але коли перейшов в Бешикташ, а там фанати люблять звертати увагу на такі дрібниці, люблять прізвиська. Ось вони якось все це підчепили, так і залишився "Кінг Конг", – поділився Бойко в програмі Зе Інтерв'юєр.

До слова, Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

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