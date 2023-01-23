Голкіпер "біло-синіх" Денис Бойко розповів, як проходить відновлення від непростої травми і коли можна очікувати його повернення на поле.

– Денисе, як твоє самопочуття?

– Усе прекрасно, дякую. Розпочав другий етап відновлення та підготовки. Почуваюся добре, дуже радий повернутися до роботи з командою та побачити всіх хлопців. Дуже скучив за ними, адже три місяці після моєї операції ми не бачилися. Зараз надзвичайно щасливий повернутися до розташування команди.

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– Як відбувається твій процес відновлення? Знаємо, що тиждень тому ти приступив до бігових занять.

– Усе йде за планом, покроково. Дійсно, 5-7 днів тому я приступив до бігової роботи. Тренери з фізичної підготовки та наші лікарі знають мій план роботи, все розписано. Ми планомірно готуємося до того, щоб я відновив свої тренування в загальній групі та зміг повноцінно працювати з командою.

– Коли ми зможемо побачити тебе в загальній групі?

– Усе зводиться ще до 2-3 місяців відновлення та планомірної підготовки. Напевно, в цей період я вже зможу працювати на футбольному полі та в загальній групі.

– Ти мав альтернативні варіанти відновлення як в Україні, так і в Європі, але вирішив приєднатися до команди. З чим було пов'язане твоє рішення?

– Я дуже скучив за колективом, за хлопцями. Якщо відверто, довгострокове відновлення складне в ментальному та психологічному плані. Це рутинна праця, кожного дня по 5-6 годин протягом тривалого періоду ти виконуєш одні й ті самі вправи. Це трохи пригнічує. Така одноманітна робота приїдається, але я прекрасно розумію, що це невіддільна частина процесу відновлення.

Кожного дня я повинен на максимум відпрацьовувати ті вправи, які мені запропонували лікарі та фізіотерапевти. Із командою це робити набагато легше, тому що ти перебуваєш у колективі, після відновлювальних процедур маєш можливість спілкуватися з партнерами, ділитися своїми враженнями. Це дуже важливо, насамперед у психологічному плані, – цитує Бойка сайт киян.

Нагадаємо, Денис зазнав травми на початку жовтня у матчі 6-го туру УПЛ проти Руха (3:0). Йому діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

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