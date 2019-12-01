Бойко повернувся у старт Динамо вперше після операції на спині

Голкіпер Динамо Денис Бойко в матчі 16-го туру УПЛ проти Олімпіка повернувся до гри після тривалої реабілітації.

Бойко потрапив до стартового складу киян на звітний поєдинок. Для 31-річного голкіпера це буде перша поява в офіційному матчі після повернення в основну групу Динамо.

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Востаннє Денис виходив на поле ще 25-го вересня у грі проти Маріуполя (1:0). 3 жовтня на передматчевій розминці перед поєдинком Ліги Європи з Лугано воротар отримав пошкодження і вибув на два місяці. Після обстеження лікарі прийняли рішення провести операцію з видалення міжхребцевої грижі.

Зазначимо, що у поточному сезоні Бойко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 поєдинків в УПЛ), в яких сумарно пропустив 12 голів. Динамо після 15-и зіграних матчів посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

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