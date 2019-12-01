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Бойко повернувся у старт Динамо вперше після операції на спині

19:31 1390 Читать на русском
Бойко повернувся у старт Динамо вперше після операції на спині
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко в матчі 16-го туру УПЛ проти Олімпіка повернувся до гри після тривалої реабілітації.

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

Бойко потрапив до стартового складу киян на звітний поєдинок. Для 31-річного голкіпера це буде перша поява в офіційному матчі після повернення в основну групу Динамо.

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Востаннє Денис виходив на поле ще 25-го вересня у грі проти Маріуполя (1:0). 3 жовтня на передматчевій розминці перед поєдинком Ліги Європи з Лугано воротар отримав пошкодження і вибув на два місяці. Після обстеження лікарі прийняли рішення провести операцію з видалення міжхребцевої грижі.

Зазначимо, що у поточному сезоні Бойко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 поєдинків в УПЛ), в яких сумарно пропустив 12 голів. Динамо після 15-и зіграних матчів посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Олімпік - Динамо
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