Бойко повернувся до загальної групи Динамо після травми, отриманої в матчі з Шахтарем

Голкіпер киян Денис Бойко остаточно відновився після пошкодження плеча.

31-річний воротар працює в загальній групі разом зі всіма партнерами.

Динамо провело перше тренування на австрійських зборах

Олександр Хацкевич взяв на австрійський збір 28-х гравців, і серед них опинився і основний страж воріт киян. Він лише нещодавно відновився від травми плеча, якої він зазнав в протистоянні 30-го туру минулого чемпіонату України з донецьким Шахтарем. Через неї Бойко пропустив два завершальні матчі Динамо в сезоні, а також червневі ігри збірної України у відборі на Євро-2020 з Сербією і Люксембургом.

Соль оцінив новачків Динамо і розповів про своє повернення після травми

"Повертаюсь до справи", – так прокоментував своє відновлення голкіпер.