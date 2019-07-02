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Бойко повернувся до загальної групи Динамо після травми, отриманої в матчі з Шахтарем

12:47 314 Читать на русском
Бойко повернувся до загальної групи Динамо після травми, отриманої в матчі з Шахтарем
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкіпер киян Денис Бойко остаточно відновився після пошкодження плеча.

31-річний воротар працює в загальній групі разом зі всіма партнерами.

Динамо провело перше тренування на австрійських зборах

Олександр Хацкевич взяв на австрійський збір 28-х гравців, і серед них опинився і основний страж воріт киян. Він лише нещодавно відновився від травми плеча, якої він зазнав в протистоянні 30-го туру минулого чемпіонату України з донецьким Шахтарем. Через неї Бойко пропустив два завершальні матчі Динамо в сезоні, а також червневі ігри збірної України у відборі на Євро-2020 з Сербією і Люксембургом.

Соль оцінив новачків Динамо і розповів про своє повернення після травми

"Повертаюсь до справи", – так прокоментував своє відновлення голкіпер.

Back to business!️ #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

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Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Денис Бойко Денис Бойко
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