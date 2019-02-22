Бойко потрапив до символічної команди тижня у Лізі Європи

Голкіпер Динамо Денис Бойко потрапив до когорти найкращих футболістів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Окрім голкіпера киян до символічної збірної потрапили три представники Арсенала, два гравці Зальцбурга та по-одному гравцю з табору Севільї, Челсі, Славії, Динамо З та Зеніта.

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Нагадаємо, Бойко своїми впевненими діями у рамці воріт допоміг Динамо у Києві мінімально здолати Олімпіакос та пройти у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.

До слова, Бойко став найкращим гравцем матчу з Олімпіакосом за версією Whoscored.

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