Бойко похизувався новим татуюванням з любов'ю до Динамо
06:30 - Читать на русском
Голкіпер Динамо Денис Бойко з великою повагою ставиться до символіки рідного клубу.
Воротар киян на нозі набив татуювання з великою буквою "Д" та листками каштана.
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"Особливе татуювання для мене", – підписав світлину 33-річний воротар. Бойко є вихованцем Динамо, але пробитися до першої команди вдалося далеко не відразу. Поки в його активі 102 матчі за київський клуб.
Нагадаємо, зараз триває пауза на національні збірні, а свій наступний поєдинок Динамо проведе 19 листопада – виїзд до Чорноморця.
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