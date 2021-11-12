Голкіпер Динамо Денис Бойко з великою повагою ставиться до символіки рідного клубу.

Воротар киян на нозі набив татуювання з великою буквою "Д" та листками каштана.

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"Особливе татуювання для мене", – підписав світлину 33-річний воротар. Бойко є вихованцем Динамо, але пробитися до першої команди вдалося далеко не відразу. Поки в його активі 102 матчі за київський клуб.

Нагадаємо, зараз триває пауза на національні збірні, а свій наступний поєдинок Динамо проведе 19 листопада – виїзд до Чорноморця.

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