toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Бойко подарував голкіперу сільської команди ігрову форму – вчинок дня

19:11 1704 Читать на русском
Бойко подарував голкіперу сільської команди ігрову форму – вчинок дня
Денис Бойко / ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Денис Бойко відзначився благородним вчинком, подарувавши воротарю сільської команди форму зі своїм прізвищем.

Журналістка програми Профутбол Олександра Лобода у своєму Facebook повідомила про благородний вчинок голкіпера Дениса Бойка.

Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селі

"Денис Бойко – крутіший за Мессі.

Історія почалася декілька тижнів тому: мені написав @denysdynamo10, який мешкає в селі Рудня. В місцевій команді є юний воротар Артем, який ходить на тренування в старій футболці, на якій маркером написано "Бойко 71". Звичайно, коштів купити нормальну динамівську футболку у сім‘ї хлопчика немає... Та що казати, він бутси доношує за старших дітей...

Денис, почувши цю історію, одразу підготував для малого справжню форму. І викроїв час, аби особисто її вручити!

Подивитись на зірку зібралося все село. А Артем заплакав від щастя", – написала Лобода.

"Після Чілаверта є нові лідери". У Парагваї грає український універсал із польським паспортом – історія Себастьяна Лужка

blog_ava
Алекс Тейшейра змінить громадянство, щоб виступати за збірну Китаю
11:24
4531
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Денис Бойко Денис Бойко футбольні фанати Олександра Лобода
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук