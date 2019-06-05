Бойко подарував голкіперу сільської команди ігрову форму – вчинок дня

Історія почалася декілька тижнів тому: мені написав @denysdynamo10, який мешкає в селі Рудня. В місцевій команді є юний воротар Артем, який ходить на тренування в старій футболці, на якій маркером написано "Бойко 71". Звичайно, коштів купити нормальну динамівську футболку у сім‘ї хлопчика немає... Та що казати, він бутси доношує за старших дітей...
Денис, почувши цю історію, одразу підготував для малого справжню форму. І викроїв час, аби особисто її вручити!
Подивитись на зірку зібралося все село. А Артем заплакав від щастя", – написала Лобода.